Fiorentina, Iachini confermato come allenatore per la prossima stagione (Di giovedì 30 luglio 2020) Giuseppe Iachini sarà l’allenatore della Fiorentina anche per il prossimo anno: la Fiorentina lo ha riconfermato Giuseppe Iachini rimarrà l’allenatore della Fiorentina anche per il prossimo anno. come riporta Sky Sport il club viola ha confermato il proprio tecnico anche per la prossima stagione. Fugati quindi tutti i dubbi, l’ex tecnico del Sassuolo rimarrà a Firenze. Di certo l’asticella sarà alzata con l’obiettivo di entrare in Europa visto l’ambizione di Commisso, Barone e di tutta la proprietà viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

