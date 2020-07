Fiorentina, confermato Beppe Iachini per la prossima stagione (Di giovedì 30 luglio 2020) Beppe Iachini sarà l’allenatore della Fiorentina anche la prossima stagione. Commisso: “Ha dato compattezza all’ambiente, merita la nostra fiducia” I buoni risultati sul campo – soprattutto post lockdown – e la salvezza raggiunta in tranquillità sono valevoli di una riconferma. La Fiorentina per la stagione 2020/21 si affiderà ancora a Beppe Iachini. La società gigliata ha annunciato la conferma del tecnico – arrivato nello scorso dicembre al posto di Vincenzo Montella – nella giornata odierna, dopo la vittoria per 4-0 contro il Bologna nell’ultimo turno che è valso il raggiungimento del 10° posto in classifica. Queste le parole del presidente ... Leggi su zon

