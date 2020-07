Fiorentina, Commisso: “Iachini ha dato tutto e ha lavorato forte, perché dovevo mandarlo via?” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Quando uno dà tutto, lavora forte, porta i risultati, perché mandarlo via? Iachini merita tutta la nostra confidenza e la nostra fiducia, e per questo l’abbiamo riconfermato, per portarci avanti l’anno prossimo”. Lo ha detto il patron della Fiorentina, Rocco Commisso intervenendo telefonicamente nel corso di un evento in svolgimento a Campi Bisenzio, località alle porte di Firenze. A chi gli ha chiesto se dopo la conferma di Beppe Iachini adesso si lavorerà per costruire una grande Fiorentina, Rocco Commisso ha risposto: “Si lavora secondo le possibilità finanziarie della Fiorentina. Senza gli stadi nuovi non si possono aumentare i ricavi, e senza aumentare i ricavi è quasi ... Leggi su sportface

