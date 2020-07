Fiorentina, Barone: “Iachini? Ha fatto un grandissimo lavoro” (Di giovedì 30 luglio 2020) Arrivata la riconferma per Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina.Joe Barone, dg dei viola, ha commentato, all'uscita dalla Lega Serie A, la scelta da parte della società di continuare con l'esperto tecnico ex Palermo che, tra alti e bassi, ha saputo imporre la propria personalità nel gioco della compagine toscana, impressionando il club:Fiorentina, Commisso: “Iachini ha meritato la conferma, vi svelo cosa apprezzo di lui”"C'è soddisfazione, ha fatto un grandissimo lavoro e sono contento della scelta per il prossimo anno".Fiorentina, Carnasciali sulla riconferma di Iachini: “Chance meritata, ma ora serve spendere” Leggi su mediagol

