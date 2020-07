Fiorentina, avanti con Iachini anche nella prossima stagione: l’annuncio ufficiale del club viola (Di giovedì 30 luglio 2020) Beppe Iachini rimarrà l’allenatore della Fiorentina anche nella prossima stagione, il club viola lo ha ufficializzato nella tarda mattinata di oggi, all’indomani del rotondo successo ottenuto nel derby dell’Appennino contro il Bologna. Gabriele Maltinti/Getty ImagesGiunto sulla panchina della società del presidente Commisso alla fine del 2019, al posto dell’esonerato Montella, Iachini ha conquistato 29 punti in 20 partite, conquistando una tranquilla salvezza con alcune giornate d’anticipo. Motivo per il quale la Fiorentina ha voluto proseguire con Iachini, annunciandolo tramite un comunicato ufficiale: “ACF ... Leggi su sportfair

Lasciamo con tutto il rispetto da parte quello che è successo ieri sera fra Fiorentina e Bologna – nonostante il 4 a 0 – perché non sentiremo la mancanza di questo calcio estivo così sfibrato e comunq ...Beppe Iachini sarà ancora l'allenatore della Fiorentina. Dopo le riflessioni delle ultime settimane in casa viola, un po' come accaduto al Milan con Stefano Pioli, la società ha deciso per la conferma ...