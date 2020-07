Film LGBT nel listino di Natale: un'associazione di mamme negli USA boicotta Hallmark Channel (Di giovedì 30 luglio 2020) Il canale familiare Hallmark apre a Film natalizi con temi o personaggi LGBTQ e One Million Moms organizza una petizione per boicottarlo. Hallmark inserirà Film a tematica LGBT nel listino di Natale e la novità ha fatto infuriare un'associazione di mamme americane che ha avviato una petizione per far cambiare idea al canale via cavo. L'associazione cattolica One Million Moms ha preso nuovamente posizione contro Hallmark Channel, dopo che nel 2019 aveva contestato il canale via cavo perché durante un Film natalizio aveva mandato in onda uno spot con un bacio tra due donne. Hallmark ha un target ... Leggi su movieplayer

Il canale familiare Hallmark apre a film natalizi con temi o personaggi LGBTQ e One Million Moms organizza una petizione per boicottarlo. Hallmark inserirà film a tematica LGBT nel listino di ...

