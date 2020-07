Filippo Cutrona – Cgil : “l’incendio di monte cofano un atto criminale” (Di giovedì 30 luglio 2020) “L’incendio di monte cofano così come i roghi che divampano da anni nelle zone boschive del territorio sono un atto criminale che condanniamo fermamente. Deturpare i territori ci rende più deboli dal punto di vista economico e sociale, facendo venir meno la possibilità di uno sviluppo turistico che fa leva sulle risorse ambientali”. A intervenire... L'articolo Filippo Cutrona – Cgil : “l’incendio di monte cofano un atto criminale” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Filippo Cutrona – Cgil : “l’incendio di monte cofano un atto criminale” - vesproericino : RT @CampobelloNews: Monte Cofano: Il segretario Filippo Cutrona condanna il vile gesto - BeliceIt : Monte Cofano: Il segretario Filippo Cutrona condanna il vile gesto - aldolicata : Monte Cofano: Il segretario Filippo Cutrona condanna il vile gesto - CampobelloNews : Monte Cofano: Il segretario Filippo Cutrona condanna il vile gesto -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Cutrona

Campobello News

Le tante incertezze che gravano sull’avvio del prossimo anno scolastico in provincia di Trapani sono state al centro di un tavolo tecnico che si è svolto stamattina in Prefettura. Presenti alla riunio ...Incontro tecnico in Prefettura per il ritorno a scuola in provincia di Trapani. Cgil, Cisl e Uil Trapani lanciano l’allarme: “Troppe incertezze gravano su avvio anno scolastico” Le tante incertezze ch ...