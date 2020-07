Figc, Gravina: "Nuovo campionato? Forse si può partire a ottobre" (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport della prossima stagione: "A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali, poi il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c'è una partita e l ... Leggi su tuttonapoli

capuanogio : La #Figc preoccupata per le date della prossima stagione, oltre che per l'applicabilità del protocollo. In caso di… - Sport_Mediaset : #SerieA, #Gravina: '#Playoff? Mi piacerebbe, difficile iniziare il 12/9'. Il presidente della Figc: 'Ripartire il 1… - FIGC : La FIGC piange Sergio Vatta. Gravina: 'Senza di lui l'Italia calcistica sarebbe stata più povera di campioni'… - sportli26181512 : #Governance #Notizie «Via alla Serie A il 12 settembre? Poco percorribile»: Il presidente della Figc Gabriele Gravi… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #FIGC, #Gravina sulla data di inizio della prossima stagione: “Potrebbe iniziare anche ad ottobre” Le sue parole ???? #… -