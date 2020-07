Fifa, Infantino: “Il mio obiettivo è aiutare le autorità ad indagare su illeciti passati” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Le persone ricordano bene dove la Fifa era come istituzione nel 2015 e in che modo era necessario un sostanziale intervento giudiziario per aiutare a ripristinare la credibilita’ dell’organizzazione. Come presidente della Fifa, e’ stato il mio obiettivo fin dal primo giorno, e rimane il mio obiettivo, aiutare le autorita’ a indagare su illeciti passati presso la Fifa”. Questo il commento del presidente della Fifa, Gianni Infantino, in merito all’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. “Sostengo pienamente il processo giudiziario e la Fifa rimane disposta a collaborare pienamente con le autorita’ svizzere a tal fine ... Leggi su sportface

marcoconterio : ?? Rischio terremoto #FIFA Procedimento penale aperto verso Gianni Infantino dal Procuratore Speciale Svizzero per p… - DiarioOle : Procesan penalmente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA ?? - Milenio : Inician proceso penal contra Gianni Infantino, presidente de la #FIFA - mohamme12034868 : FIFA President Gianni Infantino Faces Criminal Investigation - Progress47 : RT @JamaicaGleaner: Criminal case opened against FIFA president Gianni Infantino - -