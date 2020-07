Fifa, indagato Infantino: «Lecito incontrare il Procuratore della Svizzera» (Di giovedì 30 luglio 2020) È stato aperto un procedimento penale in Svizzera contro Gianni Infantino Gianni Infantino, presidente della Fifa, è indagato per abuso di cariche pubbliche, violazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento e istigazione a commettere atti illeciti. La vicenda è collegata a un incontro che Infantino ha avuto con il Procuratore generale svizzero Michael Lauber. «Le persone ricordano bene dove la Fifa era come istituzione nel 2015 e in che modo era necessario un sostanziale intervento giudiziario per aiutare a ripristinare la credibilità dell’organizzazione. Come presidente della FifaSostengo pienamente il processo giudiziario e la Fifa rimane ... Leggi su calcionews24

