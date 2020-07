Fifa, indagato il presidente Fifa Gianni Infantino (Di giovedì 30 luglio 2020) I guai giudiziari per Gianni Infantino non sono finiti. Anzi, il caso che coinvolge da tempo il presidente Fifa si arricchisce di un nuovo capitolo: un procedimento penale è stato aperto contro di lui ... Leggi su gazzetta

Come riporta l’emittente televisiva RSI, sarebbe stato aperto un procedimento penale per presidente della Fifa Gianni Infantino. Il numero uno del calcio mondiale è indagato per abuso di autorità, ...TORINO- Terremoto in casa FIFA. Come riportato da Sky Sports UK, con fonte Reuters, il presidente Gianni Infantino sarebbe indagato da un pubblico ministero svizzero, che ha deciso di aprire un ...