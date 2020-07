Fifa: il presidente Gianni Infantino è indagato in Svizzera (Di giovedì 30 luglio 2020) Gianni Infantino, presidente della Fifa, è di nuovo nell’occhio del ciclone. Il procuratore federale svizzero, Stefan Keller, ha aperto un procedimento penale a carico del procuratore dimissionario, Micheal Lauber, del presidente della Fifa, Gianni Infantino, e del primo procuratore dell’alto vallese Rinaldo Vallese. Attraverso una nota dell’Autorita’ di vigilanza sul ministero pubblico della Federazione, Keller ha concluso l’esame dellecdue denunce relative agli incontri non autorizzati tra Lauber, Infantino e Arnold, che fatto fatto da intermediario tra i due partecipando al primo incontro a Berna. L’accusa Secondo il procuratore svizzero nei loro comportamenti esisterebbero i ... Leggi su sport.periodicodaily

