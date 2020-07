FIFA, aperto procedimento penale contro Infantino (Di giovedì 30 luglio 2020) Il procuratore federale straordinario svizzero Stefan Keller ha chiesto alle commissioni parlamentari l’autorizzazione a condurre un procedimento penale contro il procuratore generale dimissionario della FIFA, Michael Lauber. E ha anche annunciato di aver aperto un procedimento penale contro il presidente Infantino e il primo procuratore dell’Alto Vallese Rinaldo Arnold. I reati ipotizzati sono abuso di autorità, violazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento e istigazione a tali atti. Tutto si riferisce ai fatti della primavera del 2019, con il procuratore federale Lauber nell’occhio del ciclone per irregolarità durante il processo contro la FIFA e per i ... Leggi su ilnapolista

