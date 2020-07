Fico “Parlamento sempre più faro, anche su Recovery Fund” (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento è sempre più “faro per tutti i cittadini”. Così, intervenendo alla trasmissione Agorà Estate su Rai 3, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha voluto sottolineare la centralità del Parlamento, rimandando al mittente le accuse di deriva liberticida fatte ieri al governo nella gestione della pandemia. anche a proposito dell’uso eccessivo dello strumento dei Dpcm, Fico si è detto convinto che “l’Italia abbia gestito molto bene l’emergenza e tutti i Paesi del mondo ce ne danno atto e per questo siamo molto più autorevoli. E’ vero che c’è stato un massiccio utilizzo dei Dpcm, ma ad autorizzarli sono stati la Camera e il Senato”. Secondo l’esponente ... Leggi su ildenaro

