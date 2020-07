Festival di Venezia 2020, ecco il manifesto ufficiale (Di giovedì 30 luglio 2020) ... caught in the middle of a jump, are the protagonists of the #BiennaleCinema2020's poster, illustrated by #LorenzoMattotti and unveiled today together with #Venezia77 official selection. See you at ... Leggi su tg24.sky

Festival Venezia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Festival Venezia