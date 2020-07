Festa in famiglia dopo il lockdown, 14 positivi e 1 morto: “Pensavamo che il virus non esistesse” (Di giovedì 30 luglio 2020) Festa in famiglia dopo il lockdown, 14 positivi e 1 morto. In Texas, Stati Uniti, è scoppiato un mini focolaio di Coronavirus dopo una Festa organizzata in famiglia per la nascita di una nipotina e la fine del lockdown: 14 persone sono risultate positive e la nonna è morta, un altro soggetto versa in condizioni critiche in terapia intensiva a Dallas. Tony Green, l’organizzatore dell’incontro: “Credevo che tutta questa storia del Covid-19 fosse una bufala, ma ho sbagliato e me ne pento”. Una Festa in famiglia dopo mesi di lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus e per ... Leggi su limemagazine.eu

