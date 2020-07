Feltri: “Non possiamo accogliere ogni immigrato che arriva. Finiremo tutti aff***” (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – È tornata la bella stagione e, con al potere un governo a trazione immigrazionista, sono ripresi in grande stile anche gli sbarchi di clandestini. La Sicilia è sotto assedio, e gli immigrati ora arrivano anche su spiagge affollate di bagnanti. I giallofucsia, però, sono più impegnati a processare Salvini per il caso Open Arms, che non a mettere una pezza a questa situazione fuori controllo. Una situazione che, ovviamente, non poteva andar giù a Vittorio Feltri, che in un suo editoriale ha sparato ad alzo zero contro il governo Pd-M5S. Immigrazione e illegalità «L’invasione dei migranti è ripresa alla grande, ormai i barconi che giungono in Italia non si contano più. Da quando Salvini è stato sostituito al Viminale dalla Lamorgese dilaga ... Leggi su ilprimatonazionale

marella46112682 : @tempoweb i veri giornalisti dovrebbero fare esamente quello che fanno travaglio e feltri, ma come voi, preferiscon… - Stelvio30722279 : RT @IlPrimatoN: Il fondatore di 'Libero' non te le manda certo a dire... - cris_strega : RT @IlPrimatoN: Il fondatore di 'Libero' non te le manda certo a dire... - Fedex546 : RT @IlPrimatoN: Il fondatore di 'Libero' non te le manda certo a dire... - Gandalf1948 : RT @IlPrimatoN: Il fondatore di 'Libero' non te le manda certo a dire... -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri “Non Conte 'filosofo' fra doxa ed episteme Affaritaliani.it