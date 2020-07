Federico Chiesa e Milenkovic stendono il Bologna (Di giovedì 30 luglio 2020) Vittoria netta quella della Fiorentina sul Bologna. Risultato di quattro reti a zero in favore dei viola che trionfano grazie ad una tripletta di Federico Chiesa e alla rete di Milenkovic. Una prestazione da ricordare quella del numero 25 viola, autentico mattatore della serata. Una buona prestazione della Fiorentina che dopo la salvezza matematica, sta concludendo la stagione con ottimi risultati. Tutto da rivedere in casa Bologna che ha fornito l’ennesima prestazione negativa. Primo tempo con poche emozioni La prima frazione di gioco offre ben poche emozioni. I ritmi delle due squadre sono molto bassi e lo spettacolo ne risente. Il primo squillo della gara è di Cutrone che al minuto 23 spreca tutto davanti al portiere dopo aver ottenuto un rimpallo fortunoso. A rispondere per il ... Leggi su sport.periodicodaily

