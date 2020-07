Fed lasca fermi tassi d’interesse. Powell: “Politica legata a evoluzione crisi sanitaria” (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – A guidare l’economia nei prossimi mesi sarà l’evoluzione della crisi sanitaria. Non utilizza giri di parole la Fed per descrivere la situazione attuale e prossima mentre annuncia che manterrà immutata la sua politica monetaria, almeno fino alla fine dell’anno. La Fed ha annunciato già l’estensione dal 30 settembre al 31 dicembre di tutti i programmi di prestiti a sostegno dell’economia americana approntati in piena crisi da coronavirus, poi, nella giornata di ieri, anche le linee di swap internazionali e le operazioni repo dedicate a banche centrali estere ed istituzioni internazionali. tassi fermi allo 0-0,25%. La Fed assicura che resteranno su questo livello fino a quando l’economia Usa non avrà totalmente superato la ... Leggi su quifinanza

