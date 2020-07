Fatture false per sponsor nel ciclismo, denunciate 53 persone (Di giovedì 30 luglio 2020) Finanza di Vicenza denuncia 53 persone e sequestra 100 mila euro per Fatture false dedite a sponsorizzazioni nel ciclismo. L’operazione è stata ribattezzata “ritorno in bici” Un sequestro preventivo per oltre 100.000 euro e la denuncia di 53 persone: è il bilancio dell’operazione “Ritorno in bici” condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MatteoS11945980 : RT @SuperFiammetta: @matteorenzi '#Salvini non agì per interesse pubblico':ma bravo!Non come te che ti fai prestare i soldi x comprare il v… - SuperFiammetta : @matteorenzi '#Salvini non agì per interesse pubblico':ma bravo!Non come te che ti fai prestare i soldi x comprare… - larenait : Nei guai due associazioni sportive e 48 imprenditori nel Vicentino - TgrVeneto : False fatture per sponsorizzazioni nel ciclismo dilettantistico. Inchiesta partita dalla denuncia di un ciclista. S… - il_brigante07 : @VitoeCarmelaPis @MarcoRizzoPC Impara ha distinguere la micro evasione..fatta dal piccolo commerciante.. dall'artig… -