Fase 3: Sindacati-Confesercenti, 700mila euro per cofinanziamento azioni enti territoriali (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Labitalia) - Si rafforza l'intervento della bilateralità contrattuale a supporto di lavoratori e imprese nei settori del terziario distribuzione e servizi e del turismo coinvolti dall'emergenza pandemica da Covid-19. I Sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs hanno siglato con l'associazione imprenditoriale Confesercenti un accordo sull'attivazione dei meccanismi bilaterali di origine contrattuale, nel rispetto delle peculiarità dei singoli fondi, finalizzati alla promozione di interventi straordinari realizzati dagli enti bilaterali territoriali. L'intesa destina complessivamente 700mila euro per il cofinanziamento al 50% delle iniziative degli Ebt volte all'erogazione di contributi ... Leggi su iltempo

UILTuCSLomb : RT @uiltucs: #HMnonCiStiamo H&M ha annunciato una riorganizzazione e la chiusura di 8 punti vendita in Italia. Lavoratrici e lavoratori sen… - uiltucs : #HMnonCiStiamo H&M ha annunciato una riorganizzazione e la chiusura di 8 punti vendita in Italia. Lavoratrici e lav… - UILTuCSLomb : RT @uiltucs: H&M ha annunciato una riorganizzazione e la chiusura di 8 punti vendita in Italia. Lavoratrici e lavoratori senza certezze, in… - nadiafesta1 : RT @uiltucs: H&M ha annunciato una riorganizzazione e la chiusura di 8 punti vendita in Italia. Lavoratrici e lavoratori senza certezze, in… - uiltucs : H&M ha annunciato una riorganizzazione e la chiusura di 8 punti vendita in Italia. Lavoratrici e lavoratori senza c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Sindacati Fase 3: Sindacati-Confesercenti, 700mila euro per cofinanziamento azioni enti territoriali Il Tempo Stamperia Miroglio, oggi il Consiglio aperto dopo lo stop alla trattativa

Ormai scaduta la cassa integrazione per Covid, dal 1° agosto i 151 addetti dello stabilimento govonese rimarranno privi di provvidenze. I sindacati valutano di avanzare direttamente la richiesta al Mi ...

LUTTO – Scompare Andrea Gianfagna un sindacalista di altri tempi. Paolo De Socio (Cgil) lo ricorda

CAMPOBASSO – La morte di Andrea Gianfagna pietra miliare della Cgil e del sindacalismo molisano viene accolta con molto cordoglio in regione e fuori, nel ricordo della figura dello scomparso Paolo De ...

Ormai scaduta la cassa integrazione per Covid, dal 1° agosto i 151 addetti dello stabilimento govonese rimarranno privi di provvidenze. I sindacati valutano di avanzare direttamente la richiesta al Mi ...CAMPOBASSO – La morte di Andrea Gianfagna pietra miliare della Cgil e del sindacalismo molisano viene accolta con molto cordoglio in regione e fuori, nel ricordo della figura dello scomparso Paolo De ...