FAIRY TAIL disponibile da oggi (Di giovedì 30 luglio 2020) oggi KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono fieri di annunciare che il fantastico JRPG, FAIRY TAIL, è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Windows tramite Steam . Il gioco, basato sull’anime e sul manga con lo stesso nome di Hiro Mashima, segna il debutto di un gioco di FAIRY TAIL sulle console Occidentali! FAIRY TAIL invita i giocatori a rivivere, o sperimentare per la prima volta, l’incantevole trama della serie dal popolare arco dell’isola di Tenrou fino all’arco di Tartaros, insieme a elementi di storia e di ricerca mai visti prima. Il magico mondo di FAIRY TAIL prende vita grazie ai dettagli straordinari presenti in questa fantastica esperienza, ... Leggi su gamerbrain

