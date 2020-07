Fabio Fulco: «Sposerò Veronica Papa», poi la frecciatina alla sua ex Cristina Chiabotto (Di giovedì 30 luglio 2020) Fabio Fulco pronto a convolare a nozze con la modella 25enne Veronica Papa. Il periodo della quarantena forzata a causa del Coronavirus ha giovato alla coppia, che si è scoperta ancora più innamorata. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità l’attore dagli occhi di ghiaccio ha confessato di aver ritrovato con l’attuale compagna la voglia di mettere su famiglia. La differenza di età (ben 25 anni) non sembra affatto un problema. «L’incontro con Veronica è stato un dono», ha dichiarato l’affascinante 50enne che è certo del grande passo, dopo l’addio di Cristina Chiabotto dopo 12 anni d’amore. E non è mancata nel corso della ... Leggi su urbanpost

