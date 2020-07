Fabio Fulco parla ancora di Cristina Chiabotto, di ferite e rispetto (Foto) (Di giovedì 30 luglio 2020) Impossibile per Fabio Fulco dimenticare la storia d’amore con Cristina Chiabotto, continua a parlarne ma per i modi con cui l’ex Miss Italia ha chiuso la loro relazione (Foto). Questa volta però il finale è diverso perché Fabio Fulco è di nuovo felice e pronto a realizzare il suo progetto di sempre: una famiglia. Una storia d’amore durata 12 anni, un legame che ha spezzato la Chiabotto e ancora oggi l’attore parla di modi sbagliati, di ferite e di rispetto. E’ evidente che ancora oggi non abbiano nessun tipo di rapporto. E’ al settimanale Intimità che Fulco ha ... Leggi su ultimenotizieflash

