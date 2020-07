Fabio Fulco, matrimonio in vista (e frecciatine a Cristina Chiabotto) (Di giovedì 30 luglio 2020) Alla fine, se tutto va bene, Fabio Fulco coronerà il suo sogno di farsi una famiglia: tra poco potrebbe infatti decidere di sposarsi con Veronica Papa, la donna che frequenta ormai da tempo e che gli ha fatto vedere la luce in fondo al tunnel dopo la rottura con Cristina Chiabotto. La delusione per la rottura con Cristina Chiabotto Quando Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati, lui non ha nascosto la sua sofferenza, come lui stesso ha raccontato in un’intervista a Intimità: “Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto dal modo in cui questo è ... Leggi su thesocialpost

