Fabio Fulco e Veronica Papa si sposano ma lui lancia una frecciatina alla Chiabotto (Di giovedì 30 luglio 2020) Fiori d’arancio per la coppia formata da Fabio Fulco e la modella Veronica Papa. Stanno insieme da poco, in un’intervista rilasciata al settimanale “Intimità” l’attore ha rivelato di aver ritrovato con lei la voglia di crearsi una famiglia e avere dei figli. Il suo sogno era stato infranto da Cristina Chiabotto, che l’aveva lasciato a un passo dall’altare dopo una relazione lunga 12 anni. Nonostante ora abbia ritrovato la felicità, Fulco non rinuncia a lanciare frecciate velenose contro la sua ex fidanzata Cristina Chiabotto. Durante il lockdown Fabio e Veronica hanno superato brillantemente la prova della convivenza forzata e per questo hanno deciso di fare presto ... Leggi su musicaetesti.myblog

