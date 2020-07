Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, lui dopo anni confessa: “Sono stato ferito…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Una delle relazioni più durature dello spettacolo quella formata da Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. I due, insieme da 12 anni, erano destinati ai fiori d’arancio, ma qualcosa è andato storto. La ex Miss Italia decise di interrompere in maniera drastica la relazione. Fulco, dal canto suo, non ha mai nascosto il dolore inflitto dalla ex per quella decisione inaspettata. Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, lui confessa: “Sono stato ferito…” Si torna a parlare di una delle rotture più inaspettate dello spettacolo, quella tra Fabio Fulco e Cristina Chiabotto. E lo fa lo ... Leggi su velvetgossip

ElisaDiGiacomo : Fabio Fulco è pronto a sposare Veronica Papa: ‘Accarezzo il sogno di mettere su famiglia’ -