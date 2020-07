F1, previsioni meteo GP Gran Bretagna 2020: weekend nuvoloso a Silverstone (Di giovedì 30 luglio 2020) Prima il Grande caldo con punte di 31 gradi, poi il classico tempo britannico. La Formula 1 si appresta a vivere il quarto weekend stagionale con il Gran Premio di Gran Bretagna alle porte. A Silverstone si parte venerdì 31 luglio dove team e piloti affronteranno una giornata piuttosto calda con temperature stazionare sui 30 gradi soprattutto nel pomeriggio. Sabato 1° agosto, invece, le temperature scenderanno con massime di 23 gradi e con un piccolo rischio di pioggia alle 13:00, in mezzo alla terza sessione di libere e alle qualifiche. Per domenica 2 agosto sono previste minime sui 12 gradi e massime sui 23 in una giornata che sarà fortemente caratterizzata dal cielo nuvoloso. Leggi su sportface

