F1 News – Confermato il GP di Spagna del 16 agosto (Di giovedì 30 luglio 2020) Il calendario 2020 di Formula 1 è in via di definizione. Mancano solo le ultime tappe, presumibilmente quelle mediorientali per completare la lista delle gare di questa tormentata stagione. Ci sono ancora però dei dubbi legati ai Gran Premi già confermati, che nei giorni scorsi sembravano dover saltare per la crescita dei contagi da Coronavirus. Stiamo parlando ovviamente della Spagna, e in particolar modo di Barcellona, una delle città più colpite da una nuova ondata nelle ultime settimane. Stando ad Helmut Marko, consulente della Red Bull, il Circus ha ottenuto il via libera per andare al Montmelò, scartando quindi l’ipotesi quantomai discutibile di una terza gara a Silverstone. “Nonostante l’aumento dei contagi da Covid in Spagna, abbiamo ottenuto il via libera – ha detto ... Leggi su giornal

AlbertoBagnai : (Public Policy) - Roma, 29 lug - Gianpaolo Vallardi (Lega) è stato confermato presidente della commissione Agricolt… - alexbarbera : Torna la decontribuzione a chi assume e riassume: niente oneri previdenziali alle imprese per sei mesi. Poi lo scon… - sportli26181512 : Iachini confermato alla #Fiorentina: 'Ringrazio Commisso': Il club ha annunciato che il tecnico rimarrà alla guida… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Fiorentina, UFFICIALE: #Iachini confermato anche per la prossima stagione - duckly1 : RT @WWFitalia: L'orsa #JJ4 è salva! Il TAR di #Trento ha confermato la sospensione dell’ordinanza che ne aveva disposto l’uccisione e fino… -

Ultime Notizie dalla rete : News Confermato Ghigo confermato presidente del museo del cinema di Torino La Stampa Libero Pay: i bollettini si pagano on line in pochi istanti con la Libero mail

Ad ogni operazione l'utente riceverà mail di conferma di avvenuto pagamento direttamente nella casella Libero Mail, ben organizzata nell'apposito Tab Utenze. Il costo bollettino per utente - 1.50 € - ...

Il governo spedisce i migranti al nord e crea un maxi focolaio di Covid

A confermare la notizia è stato lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia, il cui modello di gestione dell'emergenza sanitaria è stato fondamentale per il contrasto dell'epidemia nei mesi più neri.

Ad ogni operazione l'utente riceverà mail di conferma di avvenuto pagamento direttamente nella casella Libero Mail, ben organizzata nell'apposito Tab Utenze. Il costo bollettino per utente - 1.50 € - ...A confermare la notizia è stato lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia, il cui modello di gestione dell'emergenza sanitaria è stato fondamentale per il contrasto dell'epidemia nei mesi più neri.