F1 GP Silverstone 2020, Verstappen pessimista: “La Mercedes dominerà anche qui” (Di giovedì 30 luglio 2020) “La Mercedes dominerà anche qui, statene certi”. Max Verstappen non sembra essere molto ottimista in vista del Gran Premio di Silverstone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. Nelle prime tre gare sono arrivate tre vittorie da parte della Mercedes, due di Hamilton e una di Bottas. “Si tratta di capire quale gap subiremo da loro – ha ammesso l’olandese in conferenza stampa – potrebbe essere un secondo nella peggiore delle ipotesi, ma anche 2 o 3 decimi, oppure mezzo secondo. Lo vedremo nel corso del fine settimana, adesso è difficile quantificare. Da parte nostra ci sono delle novità, che testeremo per capire se funzionano. Speriamo di non dover ricorrere a stravolgimenti nel setup per la corsa ... Leggi su sportface

