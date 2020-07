F1, Brundle: “Verstappen stufo della Red Bull. Vuole passare alla Mercedes” (Di giovedì 30 luglio 2020) Sembra che si sia incrinato qualcosa tra la Red Bull e Max Vestappen e il pilota olandese sognerebbe di passare alla Mercedes. Questo è quanto afferma l’opinionista e ex pilota di Formula 1, Martin Brundle che ha parlato così della questione al sito specializzato internazionale Motorsport.: “Credo che sia molto frustrato. Voglio dire, dopo un paio di giri nel primo Gran Premio di questa stagione si è già dovuto ritirare. I ritiri non sono un’opzione, e lui ne ha già vissuto uno. Credo che ascolteremo altri messaggi radio frustrati. Max si guarderà in giro e penserà: ‘Come posso fare a vincere il campionato del mondo?‘ – ha proseguito Brundle – E, se la ... Leggi su sportface

