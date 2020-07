Eventi, concerti, festival e libri di agosto (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli incontri con gli autori della rassegna Cervia Ama il Libro dureranno fino a Ferragosto, mercoledì 19 inizierà la festa di Legambiente in Toscana e sabato 22 inizierà il festival del Cinema di Pesaro. Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni: https://fondazionebanfi.it/it/jazz-wine/edizione2020-581 (Jazz & Wine, Siena, fino al 2); www.vociperlaliberta.it/festival/vxl-programma (concerti gratuiti, zona Rovigo, fino al 2); (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

FRAb9 : RT @OrchestraRai: Sarà Fabio Luisi a chiudere il ciclo dei “Concerti per la ripresa” dell'@OrchestraRai. Appuntamento giovedì 30 luglio all… - Radio3tweet : RT @OrchestraRai: Sarà Fabio Luisi a chiudere il ciclo dei “Concerti per la ripresa” dell'@OrchestraRai. Appuntamento giovedì 30 luglio all… - OrchestraRai : Sarà Fabio Luisi a chiudere il ciclo dei “Concerti per la ripresa” dell'@OrchestraRai. Appuntamento giovedì 30 lugl… - CorrNazionale : A Velia lanciato il programma dell’estate 2020: cinque appuntamenti tra concerti, spettacoli di danza e altre perfo… - LOV3EARTH : se avessi i soldi farei viaggi per il mondo e comprerei una bella casa per me e una per i miei genitori. non starei… -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi concerti Concerti, Cinema e Teatro nel cortile della Real Casa dell'Annunziata | Estate a Napoli 2020 Napoli da Vivere Taggia, stasera gran finale del festival 'Frequenze 20.0' con il concerto per clarinetto ed organo

Si svolgerà alle 21 presso l’oratorio dei S.s. Fabiano e Sebastiano. L'ultimo evento in cartellone vedrà sul palco la clarinettista Eva Villegas e l’organista Brice Montagnoux Stasera, alle ore 21 pre ...

Yakshi Koa e Silvia Olivier in concerto al Quid

Il 30 luglio Yakshi Koa & Silvia Olivier si esibiranno sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.30 – ingresso gratuito previo prenotazione) per la rassegna musicale “Quid on the rooftop”.

Si svolgerà alle 21 presso l’oratorio dei S.s. Fabiano e Sebastiano. L'ultimo evento in cartellone vedrà sul palco la clarinettista Eva Villegas e l’organista Brice Montagnoux Stasera, alle ore 21 pre ...Il 30 luglio Yakshi Koa & Silvia Olivier si esibiranno sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.30 – ingresso gratuito previo prenotazione) per la rassegna musicale “Quid on the rooftop”.