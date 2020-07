Eva Riccobono mamma bis: è nata Livia, la seconda figlia della top model (Di giovedì 30 luglio 2020) Eva Riccobono e Matteo Ceccarini sono diventati di nuovo genitori: è infatti nata Livia, la secondogenita della coppia che arriva 6 anni dopo Leo, il primo figlio dei due. Arriva la secondogenita Livia Da mesi, Eva Riccobono appariva con il pancione sul suo profilo Instagram: la super model, sempre bellissima, sembrava in ottima forma ma impaziente di poter vedere la sua bambina. L’annuncio alla fine è arrivato tramite il compagno Matteo, che ieri ha postato un’immagine di un’alba con una frase breve ed esplicativa: “Oggi è nata Livia. Tutto bene. Siamo al 7mo cielo”. La figlia di Eva Riccobono: cosa si sa della piccola ... Leggi su thesocialpost

