Eurozona, disoccupazione in crescita a giugno (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Segnali negativi giungono dal mercato del lavoro dell’Eurozona. Secondo l’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione, nel mese di giugno, si è attestato al 7,8% dal 7,7% precedente (rivisto da un preliminarre 7,4%). Il dato è peggiore delle stime degli analisti che indicavano un livello del 7,7%. Nell’intera UE dei 28 la percentuale dei senza lavoro è risalita al 7,1% dal 7% precedente. (Foto: © Brian Jackson/123RF) Leggi su quifinanza

