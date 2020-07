Europa League 2020-21, le date: quando scenderanno in campo Milan, Napoli e Roma (Di giovedì 30 luglio 2020) Con la penultima giornata di Serie A si sono ufficialmente chiusi i "giochi" per l'Europa League 2020/21. Al Napoli, unica sicura di accedere alla fase a gironi dopo la vittoria della Coppa Italia, si è aggiunta la Roma, che ha blindato il quinto posto in classifica costringendo il Milan ad un triplo turno preliminare (in gara unica). Giallorossi e azzurri, perciò, potranno disporre di un mese in più di riposo rispetto ai rossoneri. FBL-EUR-C3-DRAW La squadra di Stefano Pioli entrerà in scena... Leggi su 90min

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Ora facciamo altri tre punti a Bergamo, poi penseremo all'Europa League' ??? L'analisi di Sami… - Gazzetta_it : Milan, meritavi l'#EuropaLeague diretta. E ora l'ultima giornata: #Inter e #Atalanta, attente alla #Lazio... - Il c… - Sport_Mediaset : Europa League: #Milan in campo il 17/9, #Roma e #Napoli il 22/10. ?? - Soulblavk0 : RT @dreaminhogvarts: Andrea Agnelli: “Conservo l'articolo della cronaca della partita contro lo Shamrock Rovers, ai preliminari di Europa L… - 3dc8 : RT @CMJuve18: ??#Agnelli a Tuttosport:'Conservo l'articolo della cronaca della partita contro lo Shamrock Rovers, ai preliminari di Europa L… -