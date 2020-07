Estate 2020, 10 cose da fare se non vai in vacanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Nell’Estate segnata dal Covid, solo il 46% degli italiani farà una vacanza (quasi il 20% in meno rispetto al 2019). La maggioranza dei nostri connazionali, circa 32,5 milioni di persone (il 53,7% della popolazione), secondo i dati Federalberghi, resterà in città. Ma, per combattere il caldo e celebrare comunque l’Estate, le città hanno fatto scorta di sdraio e creato spiagge urbane e luoghi dove vivere l’atmosfera del mare, anche senza partire. Eccone alcuni, da Nord a Sud Italia. Mare culturale urbano, Milano Uno spazio di produzione artistica e culturale che propone iniziative divertenti per tutta l’Estate, tra spettacoli, concerti di musica dal vivo e film, ma anche coworking, laboratori per adulti e bambini, teatro, yoga. È anche uno spazio ... Leggi su gqitalia

ladyonorato : Modello #Erdogan , estate 2020. - ilpost : I dipendenti di Google potranno lavorare da casa fino all’estate del 2021 - LegaSalvini : ++ GLI IMMIGRATI VIOLENTI “PADRONI” DI MILANO IN PIENA ESTATE: COLPI DI FORBICI CONTRO LA POLIZIA, RISSE E FURTI ++ - AD_italia : L’estate a Saint-Tropez negli scatti di Slim Aarons - AD Italia - patriziafrezzat : RT @ladyonorato: Modello #Erdogan , estate 2020. -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2020 Come si è comportata l'ESTATE 2020 fino a questo momento? MeteoLive.it Jova Beach Party ed emergenza Covid, in Darsena il ringraziamento al volontariato

“Ogni volta che ci rivolgiamo al volontariato, il volontariato non si nega, mai. Siamo felici di essere la prima Regione ad avere varato una legge sul terzo settore. Hanno fatto un lavoro enorme in oc ...

Pubblicato l’avviso attivazione dei centri estivi per minori

ALCAMO. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/11594/avviso-progetto-per-lo-svolgimento-delle-attivita-l l’avviso per lo svolgimento di attività ludico-ricr ...

“Ogni volta che ci rivolgiamo al volontariato, il volontariato non si nega, mai. Siamo felici di essere la prima Regione ad avere varato una legge sul terzo settore. Hanno fatto un lavoro enorme in oc ...ALCAMO. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/11594/avviso-progetto-per-lo-svolgimento-delle-attivita-l l’avviso per lo svolgimento di attività ludico-ricr ...