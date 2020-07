Esercitazioni nel Mediterraneo con la flotta greca per la portaerei Eisenhower (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel bel mezzo di una crisi che vede Turchia e Grecia tornare a fronteggiarsi nell’Egeo, crisi che come vedremo a breve sembra essere parzialmente rientrata, il Csg (Carrier Strike Group) della portaerei Uss Eisenhower (Cvn-69) si è esercitato per quattro giorni con unità navali della Marina Ellenica nel Mediterraneo. Dal 24 al 28 luglio la … InsideOver. Leggi su it.insideover

DPCgov : Mettersi alla prova, migliorare condividendo e testando procedure e standard operativi. Le esercitazioni giocano da… - Meira85253235 : @GiovanniToti Cosa cavolo è questo p questi caccia che girano nel cielo di Genova ???? Quelli che hanno spostato da… - mirkomussetti : #Russia ????: continuano esercitazioni nel Nar Nero. Simulate battaglie navali, di difesa aerea e di distruzione di m… - DiplomaziaTW : RT @formichenews: Due basi ????messe in stato di emergenza temporaneo per il lancio di missili balistici, una finta portaerei bombardata e ab… - formichenews : Due basi ????messe in stato di emergenza temporaneo per il lancio di missili balistici, una finta portaerei bombardat… -

Ultime Notizie dalla rete : Esercitazioni nel Marina Russa inizia esercitazioni su larga scala nel Mar Nero subito dopo addestramento NATO Sputnik Italia Troppi clienti nel locale e barriere anti Covid assenti: chiusi chiosco e minimarket

Decine di sanzioni amministrative e tre esercizi commerciali chiusi ... della polizia locale dell' VIII Gruppo Tintoretto e del personale della Polizia di Stato nel quartiere di San Paolo. Gli agenti ...

Roma, movida nel quartiere San Paolo: 13 mila euro di sanzioni in totale, chiuso un camion bar

E’ di questa notte l’operazione della Polizia Locale dell’ VIII Gruppo Tintoretto e del personale della Polizia di Stato nel quartiere di San Paolo. Gli operanti hanno concentrato i controlli nelle zo ...

Decine di sanzioni amministrative e tre esercizi commerciali chiusi ... della polizia locale dell' VIII Gruppo Tintoretto e del personale della Polizia di Stato nel quartiere di San Paolo. Gli agenti ...E’ di questa notte l’operazione della Polizia Locale dell’ VIII Gruppo Tintoretto e del personale della Polizia di Stato nel quartiere di San Paolo. Gli operanti hanno concentrato i controlli nelle zo ...