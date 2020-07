ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: 'Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese' (Di giovedì 30 luglio 2020) ' Sono stato picchiato senza motivo da un poliziotto in borghese. In una delle strade più frequentate di Roma. Guardate come mi ha ridotto '. Ha la voce che trema ancora dallo choc e il volto ... Leggi su leggo

Tuttosport - Juve, menomale che sei campione

Su Tuttosport, Juve, meno male che sei già campione. Super Cagliari, storica vittoria sui bianconeri colabrodo. Immobile, 35 gol: -1 dal record si Higuain. Vola il Milan di Ibra: Samp travolta, ma la ...

Coronavirus Roma, Spallanzani: "56 ricoverati, finora 547 dimessi"

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 56 pazienti, di cui 47 positivi al tampone e 9 sottoposti ad indagini. Due pazienti necessitano di terapia intensiva. È quanto emerge dal bol ...

