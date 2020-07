Esclusivo: i cinque milioni di Attilio Fontana offshore, ecco i documenti dalle Bahamas (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel giugno 2005 è stato creato un trust per schermare i reali beneficiari del conto a Lugano. Proprio pochi giorni prima che entrassero in vigore le nuove norme sulla tassazione dei depositi in Svizzera intestati a cittadini Ue. Tra gli amministratori della società caraibica anche una fiduciaria coinvolta in indagini sull'evasione fiscale internazionale Leggi su espresso.repubblica

espressonline : Esclusivo: i cinque milioni di Attilio Fontana offshore, ecco i documenti dalle Bahamas. Di @VMalagutti - Troia86Paolo : RT @espressonline: Esclusivo: i cinque milioni di Attilio Fontana offshore, ecco i documenti dalle Bahamas. Di @VMalagutti - cinzia_pietro : RT @espressonline: Esclusivo: i cinque milioni di Attilio Fontana offshore, ecco i documenti dalle Bahamas. Di @VMalagutti - LIDAMUGNAI : RT @espressonline: Esclusivo: i cinque milioni di Attilio Fontana offshore, ecco i documenti dalle Bahamas. Di @VMalagutti - LuigiCornaglia : RT @espressonline: Esclusivo: i cinque milioni di Attilio Fontana offshore, ecco i documenti dalle Bahamas. Di @VMalagutti -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusivo cinque Esclusivo: i cinque milioni di Attilio Fontana offshore, ecco i documenti dalle Bahamas L'Espresso Rinnovato l’accordo Ferretti Group-Jaguar Land Rover. E a Cannes cinque première e 20 modelli

ROMA - Grandi manovre in casa Ferretti: il super gruppo della nautica di lusso ha anticipato che dall’8 al 13 settembre sarà presente alla 43ma edizione del Cannes Yachting Festival con 5 première, in ...

A bordo con La Nazione, domani il coupon

Una nuova iniziativa del nostro giornale viene dedicata ai residenti di Spezia e di Massa e Carrara. Si chiama ‘A bordo con La Nazione’, partirà domani con la pubblicazione del primo coupon e permette ...

ROMA - Grandi manovre in casa Ferretti: il super gruppo della nautica di lusso ha anticipato che dall’8 al 13 settembre sarà presente alla 43ma edizione del Cannes Yachting Festival con 5 première, in ...Una nuova iniziativa del nostro giornale viene dedicata ai residenti di Spezia e di Massa e Carrara. Si chiama ‘A bordo con La Nazione’, partirà domani con la pubblicazione del primo coupon e permette ...