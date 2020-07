Era Lorenzo Battistello al Grande Fratello 1: oggi a 47 anni barba e capelli lunghi [FOTO] (Di giovedì 30 luglio 2020) È stato uno tra i primi in assoluto a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Lorenzo Battistello, di professione cuoco, che insieme a Pietro Taricone, Marina La Rosa, Cristina Plevani ed altri, prese parte al primo reality italiano. Lorenzo Battistello oggi FOTO Era il 2000 quando in Italia venne trasmesso il primo reality in cui dieci persone venivano rinchiuse per 99 giorni all’interno di una casa. Tra i primi a partecipare ci fu Lorenzo Battistello, nato a Vicenza nel 1973 e cuoco di professione. A distanza di anni, Lorenzo è tornato a parlare della sua esperienza, dichiarando: “Era un esperimento molto interessante, ... Leggi su velvetgossip

lorenzo_rigon : Stato d'emergenza necessario in un momento come questo, speriamo di no,ma se ci fosse bisogno di decisioni veloci c… - edizionislam : Tour de France 1975: la fine dell'era Merckx. La sconfitta più dura diventa un'impresa da raccontare Lorenzo Fabia… - blanc_lorenzo : @__ramirodiaz jsjsjajajja asi era - 8ML73 : @LorenzoGar Lorenzo è vero pure che al netto dei nostri errori contro 18 rigori a favore ed il Carl Zeiss Bergamo era dura per tutti - Lorenzo_iuris : RT @DiegoFusaro: Si era spacciato per il nostro avvocato, l'avvocato del popolo. E invece era solo il curatore fallimentare dell'Italia per… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Lorenzo MotoGP, il confronto Jorge Lorenzo-Alex Marquez non regge Corse di Moto Festival di Venezia 2020, ecco il manifesto ufficiale

Gli acrobati colti nel bel mezzo di un salto sono i protagonisti della #BiennaleCinema2020, disegnato da Lorenzo Mattotti. È questa l’immagine scelta per questa 77esima edizione della Mostra del Cinem ...

Temptation Island 2020, anticipazioni: i finali più inaspettati delle coppie

Le anticipazioni sulla puntata finale di Temptation Island 2020. Come andranno i falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Anna e Andrea, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Questa sera ...

Gli acrobati colti nel bel mezzo di un salto sono i protagonisti della #BiennaleCinema2020, disegnato da Lorenzo Mattotti. È questa l’immagine scelta per questa 77esima edizione della Mostra del Cinem ...Le anticipazioni sulla puntata finale di Temptation Island 2020. Come andranno i falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Anna e Andrea, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Questa sera ...