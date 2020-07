Era Ezio ne I Cesaroni: oggi a 57 anni barba lunga e… [FOTO] (Di giovedì 30 luglio 2020) Grande amico di Giulio e Cesare, Ezio è uno dei pilastri de I Cesaroni. La fortunatissima serie televisiva targata Mediaset ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e a renderla così piacevole è stata anche la presenza, l’interpretazione superba, di Max Tortora nei panni di Ezio Masetti. Ezio, ne I Cesaroni, ha un’officina, ma è un po’ svogliato e goffo; per questo trascorre larga parte delle proprie giornate nella bottiglieria Cesaroni. Ha una moglie, Stefania, che ama molto, alla quale, però, fa sempre vivere avventure particolari. Ama moltissimo anche il figlio Walter e per lui farebbe qualsiasi cosa. Ezio non è presente nell’ultima stagione; la narrazione del suo ... Leggi su velvetgossip

AquilottoEddy : @1975Ezio Ma infatti non sto pretendendo nulla Ezio, la mia era solo una considerazione sul suo ruolo che avrebbe n… - PaucaPalea : @VoceIddio @Carlo213Ge @Legittimista @EntropicBazaar @CiuppinoCzar @queequeg1901 @preludio1980 Carlo Magno restaurò… - tokinux : RT @OlimpiaMI1936: ? OLIMPIA HISTORY Nel 1983, l’Olimpia diede una chance ad Ezio Riva, ala-centro di grande potenza fisica. Era la squadra… - OlimpiaMI1936 : ? OLIMPIA HISTORY Nel 1983, l’Olimpia diede una chance ad Ezio Riva, ala-centro di grande potenza fisica. Era la sq… - StePedrotti : @MarcosPalermo Era un esempio ma di penne serie potrei citarne mille Tosatti Melidoni Ezio de Cesari Stichelli Giubilo etc..... -

Ultime Notizie dalla rete : Era Ezio Indimenticabile Ezio FS News Era Ezio ne I Cesaroni: oggi a 57 anni barba lunga e… [FOTO]

Grande amico di Giulio e Cesare, Ezio è uno dei pilastri de I Cesaroni. La fortunatissima serie televisiva targata Mediaset ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e a renderla ...

La favola di Ezio Gamba: 40 anni dall’oro olimpico

Sono trascorsi quarant’anni dal giorno in cui Ezio Gamba conquistò la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici a Mosca. È stato un successo quello, che ha scritto una pagina fondamentale nella storia del jud ...

Grande amico di Giulio e Cesare, Ezio è uno dei pilastri de I Cesaroni. La fortunatissima serie televisiva targata Mediaset ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e a renderla ...Sono trascorsi quarant’anni dal giorno in cui Ezio Gamba conquistò la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici a Mosca. È stato un successo quello, che ha scritto una pagina fondamentale nella storia del jud ...