Entri senza mascherina? Il pane ti costa 5 euro: la trovata di un panificio campano (Di giovedì 30 luglio 2020) Entri in negozio senza mascherina? Il pane ti costa 5 euro. È questa la trovata di un panificio di Palma Campania (Napoli), il cui titolare ha deciso di sensibilizzare in maniera originale i propri clienti al rispetto delle misure anti-Covid. A riportare la notizia è Il Mattino, citando fonti locali.Il commerciante ha affisso un avviso nel suo locale: chi entra senza avere la mascherina paga il panino ben 5 euro invece che 25 centesimi.Un’idea, quella del panificio “Le delizie del forno”, mirata a scoraggiare i comportamenti scorretti portati avanti da chi, nonostante le raccomandazioni delle autorità e degli esercenti, continua a non indossare i ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Entri senza mascherina? Il pane ti costa 5 euro: la trovata di un panificio campano - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Entri senza mascherina? Il pane ti costa 5 euro: la trovata di un panificio campano - PazzoPerDomani : RT @HuffPostItalia: Entri senza mascherina? Il pane ti costa 5 euro: la trovata di un panificio campano - CifaDavide : @HuffPostItalia napoli, entri con il portafogli? esci senza - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Entri senza mascherina? Il pane ti costa 5 euro: la trovata di un panificio campano -