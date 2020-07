Ennesima figuraccia della Lega sul Recovery Fund. Sugli aiuti Ue il Carroccio sbugiardato dai tecnici parlamentari: l’Italia otterrà 87,4 miliardi e non 81,4 come stimato inizialmente (Di giovedì 30 luglio 2020) Altro che flop come vogliono far credere i sovranisti. A smentire le fake news di Matteo Salvini è anche l’Ufficio parlamentare di bilancio, specificando che l’Italia dall’Europa ha ottenuto trasferimenti maggiori di quelli annunciati dal premier Giuseppe Conte. Dall’Ue arriveranno infatti 87,4 miliardi e non 81,4 come aveva stimato la deLegazione italiana a Bruxelles al termine del Consiglio europeo sul Recovery Fund. L’ANALISI. Per l’Ufficio parlamentare di bilancio il beneficio netto per l’Italia con il Recovery Fund è di oltre 46 miliardi, il più elevato tra tutti gli Stati membri. Mentre Germania e Francia sosterranno i maggiori costi netti. ... Leggi su lanotiziagiornale

Biancazzurri dominati in lungo e in largo, sotto 2-0 già dopo 12 minuti. L’Hellas si placa dopo la terza rete. Per fortuna lo scempio sta finendo FERRARA. Ad Eupalla piacendo: ultima trasferta di ques ...

Il procuratore di Agrigento: «I migranti arrivano freschi e riposati, altro che traversate»

Lo sbarco non è solo l’ennesimo schiaffo all’Italia, ma anche l’ennesima figuraccia del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che prima, qualche giorno fa, s’è vista sbarcare i clandestini sotto il ...

Biancazzurri dominati in lungo e in largo, sotto 2-0 già dopo 12 minuti. L’Hellas si placa dopo la terza rete. Per fortuna lo scempio sta finendo FERRARA. Ad Eupalla piacendo: ultima trasferta di ques ...Lo sbarco non è solo l’ennesimo schiaffo all’Italia, ma anche l’ennesima figuraccia del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che prima, qualche giorno fa, s’è vista sbarcare i clandestini sotto il ...