Enna, invitato alle nozze ha il Covid: 90 persone in quarantena, rischio contagi anche a Palermo (Di giovedì 30 luglio 2020) Il arriva a . Una novantina di persone che hanno partecipato a una festa di a Nicosia sono sottoposte a quarantena dopo la notizia che uno degli invitati che vive e lavora in Germania è risultato ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Enna, positivo al Covid invitato a un matrimonio: 90 in quarantena #coronavirus - RaiNews : Alla festa celebrata a Nicosia (Enna) il 26 luglio scorso, un invitato che vive e lavora in Germania risultato posi… - a42nno : RT @RaiNews: Alla festa celebrata a Nicosia (Enna) il 26 luglio scorso, un invitato che vive e lavora in Germania risultato positivo al Cov… - marytb1986 : RT @RaiNews: Alla festa celebrata a Nicosia (Enna) il 26 luglio scorso, un invitato che vive e lavora in Germania risultato positivo al Cov… - ilgrilloparlan2 : RT @RaiNews: Alla festa celebrata a Nicosia (Enna) il 26 luglio scorso, un invitato che vive e lavora in Germania risultato positivo al Cov… -