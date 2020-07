Emergenza Covid? C'è ancora il dopo-terremoto! (Di giovedì 30 luglio 2020) Non ci si deve stupire che si parli ancora di un dopo-terremoto, quando l’unico “dopo” di oggi sembra quello riservato alla pandemia. Il “dopo” rispetto al coronavirus è un auspicio, che non dipende solo dalla nostra volontà. Finché non ci sarà un vaccino dovremo convivere con Covid-19. Per il terremoto è un’altra storia. Tra meno di un mese, il 24 agosto, ci troveremo a contare gli anni – quattro – trascorsi dalla prima scossa che fece tanti lutti nei nostri territori.Anche con il terremoto bisogna convivere – costruendo meglio, assicurandosi di più, progettando sicurezza - ma ogni sisma dovrebbe poter essere archiviato in un tempo ragionevolmente breve. Anche perché, ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19, il Consiglio dei Ministri approva il decreto sulle misure urgenti Il Faro Online I pensionati: «Silenzio inaccettabile da parte dell’Ausl sul futuro»

«Devono essere riorganizzate, e messe in sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative regionali in materia, le strutture nelle quali si sono presentati casi di Covid-19 ... nessuno può dire che ...

Coronavirus Covid-19: Caritas Ecuador, aiuti a quasi 650mila persone negli ultimi 4 mesi

Sono in totale 641.056 le persone che hanno ricevuto assistenza e che sono state accompagnate dalla Caritas dell’Ecuador, durante gli ultimi 4 mesi, segnati dall’emergenza Covid-19. Di questi, 396.535 ...

