Elsa Fornero giurata nel quiz tv: «Spiego la finanza». Lo show con Costantino (e quel libro sul sesso) (Di giovedì 30 luglio 2020) L’economista e lo show con Costantino della Gherardesca: «Dove mi invitano, vado. Ricevo anche insulti, ma non li temo» Leggi su corriere

iostoconsalvini : RT @ilgiornale: Dopo essere stata Ministro del Lavoro, Elsa Fornero sbarca in Rai come esperta di economia per il quiz televisivo di Costan… - PonytaEle : RT @MaxDelPapa: Ma che belle markette senza pudore. Va bene, poi ciascuno fa quello che sa fare. Ma non giustapponetemi a certa gente, manc… - MaxDelPapa : Ma che belle markette senza pudore. Va bene, poi ciascuno fa quello che sa fare. Ma non giustapponetemi a certa gen… - _DAGOSPIA_ : ELSA FORNERO MEJO DI MIKE: L’EX MINISTRA SPIEGA LA FINANZA IN TV-POLEMICA CON BUFFAGNI. E A SALVINI… - Giacomo2500 : -