Elisabetta Gregoraci, clamorosa al GfVip. Ed ecco il suo nuovo amore (Di giovedì 30 luglio 2020) Elisabetta Gregoraci sulla cresta dell'onda in TV e in amore: entra nella casa del GfVip 5 e ha fatto breccia nel cuore di Matteo Mammì. La Gregoraci, 40 anni, ha vinto le resistenze dell'ex marito Flavio Briatore e sarà una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, in partenza a metà settembre su Canale 5 e il cui cast si prospetta più forte della scorsa edizione. Il sito "361 magazine" che fa capo ad Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del reality show di punta di Mediaset, dà per certa la firma sotto il contratto Endemol. E c'è dell'altro. La presentatrice calabrese, impegnata in questi giorni sul palco di "Battiti Live", secondo la rivista Chi, avrebbe anche ritrovato l'amore. Dopo il divorzio amichevole da Briatore ... Leggi su iltempo

