Elisabetta Canalis, qui la figlia Skyler Eva era piccola piccola. Eccola oggi, bella come mamma (Di giovedì 30 luglio 2020) Elisabetta Canalis vive in California da molti anni ormai. Sapete il motivo principale del suo trasferimento oltreoceano? La showgirl aveva bisogno di ritirarsi per condurre una vita più tranquilla, lontana da gossip e paparazzi. Negli Stati uniti la vamp sarda può provare l’ebrezza camminare per strada o andare a fare la spesa senza essere riconosciuta, né tantomeno fotografata. Un quotidiano che di sicuro non sperimentava più da anni. oggi Elisabetta Canalis non è più un’aitante icona di bellezza single, come quando è approdata in America per la prima volta. Adesso la sua esistenza è basata sul marito Brian Perri, chirurgo ortopedico italo-americano, e sulla loro bambina Skyler Eva, nata nel 2015. ... Leggi su tuttivip

