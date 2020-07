Elisa Isoardi, l’appello ad Antonella Clerici: “Non lasciare a spasso i cuochi che hanno lavorato con me” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’appello di Elisa Isoardi ad Antonella Clerici Nella giornata di martedì in tutte le edicole è uscito l’ultimo numero del magazine Nuovo. Al suo interno è contenuto un appello da parte di Elisa Isoardi ad Antonella Clerici. In poche parole la professionista piemontese ha chiesto alla collega di non lasciare a spasso tutti i cuochi che negli ultimi due anni hanno lavorato con lei a La prova del cuoco. Ricordiamo che lo scorso giugno i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di chiudere definitivamente il cooking show dopo 20 anni di programmazione. Al suo posto da settembre ci sarà E’ sempre mezzogiorno, ... Leggi su kontrokultura

