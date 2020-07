El Pais: appena finita la Liga (e la bolla), ecco spuntare i positivi nel calcio (Di giovedì 30 luglio 2020) Per quattro mesi, il calcio in Spagna ha vissuto in una bolla, anche se non proprio come quella NBA. Prima tutti chiusi in casa come i cittadini di mezzo mondo, poi sottoposti a un ritmo frenetico di partite e allenamenti, con test ogni due o tre giorni che hanno notevolmente ridotto il rischio di contagio. Un tour de force dettato dalle ambizioni sportive che non ha lasciato spazio alla vita sociale. Ma ora che la Liga s’è conclusa, la bolla è scoppiata per le vacanze: dopo sette giorni appena di relax, ecco spuntare come funghi i positivi. Dall’attaccante del Real Madrid Mariano, a Nemanja Gudelj, del Siviglia (che il 6 agosto avrebbe dovuto giocare contro la Roma. E poi due calciatori dell’Almería e del ... Leggi su ilnapolista

